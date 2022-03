Novi, arriva Bicinfiore: weekend tra pedalate e mercatini

NOVI DI MODENA – Sabato 26 marzo, a Novi, è in programma Bicinfiore: un’iniziativa per promuovere il territorio anche attraverso l’uso della bici, una sfida Green e un’importante opportunità. Da Carpi a Novi di Modena con Fiab di Carpi, sabato 26 Marzo, tour sul percorso blu “Street Art” un museo all’aperto che è possibile trovare sul sito www.novinbici.it .

La natura, i canali, le valli, le strade bianche, le siepi, il fiume sono spesso la meta e il viaggio che conduce attraverso le Terre di Novi.

Ma queste terre sono anche ricche di storia e cultura ricca e recente; è possibile ricordare l’antico sito di Vicus Longus Castrum medioevale di Santo Stefano e i recenti e affascinanti Murales degli artisti di strada (Street Art) , e la cultura di un territorio è anche rappresentata dalle sue Associazioni e dall’Imprenditoria locale.

Sul percorso, sarà possibile il nuovo ed interessante centro per il riuso e area mercatino “Usi & Riusi” dedicato al riciclo e al riutilizzo di beni, oggetti e materiale gestito dall’Associazione AUSER. Si lascerà, poi, il percorso per andare a visitare l’Azienda “NOLO GARDEN” di un imprenditore di Novi che ha trasferito la sua azienda in un vecchio capannone rigenerandolo e trasformandolo in un bellissimo biglietto da visita per il paese. L’imprenditore racconterà la sua esperienza e offrirà un piccolo rinfresco.

Domenica 27 Marzo, invece, è in programma Rovereto in Fiore, con mercatino dei fiori, prodotti locali e dell’ingegno, mostre di biciclette antiche, giro in bici lungo i “PERCORSI DELLA MEMORIA” con visita ai cippi dei caduti della Resistenza, Lambruscolonga fa tappa a Rovereto, TruccaBici e Muovi Rovereto. In tale occasione, tour all’ Acetaia Casa Tirelli alla scoperta dei segreti del Balsamico con la visita in acetaia.

Una bellissima occasione per passare un pomeriggio in compagnia con amici o con la propria famiglia e conoscere un’importante realtà agricola locale presente nel Territorio. L’Acetaia fa parte delle Az.Agricole che aderiscono al progetto ciclo-turistico di Novinbici

