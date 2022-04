Calcio, La Pieve Nonantola a caccia della promozione contro la Quarantolese, V. Camposanto-Solierese

di Simone Guandalini – Tornano in campo tra sabato 2 e domenica 3 aprile le squadre del Girone C di Promozione. La 21esima giornata di campionato vede tra le gare in programma lo scontro diretto tra le prime due della classe, La Pieve Nonantola e Quarantolese, separate da ben 17 punti in graduatoria. Se per La Pieve Nonantola si tratta del primo match-ball promozione, dato che al termine del campionato mancano solamente sei giornate, per la Quarantolese l’occasione è ghiotta per provare a difendere il secondo posto, conquistato la scorsa settimana, battendo il Polinago (1-0). Dietro, infatti, Cavezzo, Ganaceto, Virtus Camposanto e lo stesso Polinago incalzano, a pochi punti di distanza dalla formazione mirandolese: il Cavezzo riceverà la visita del Castelnuovo settimo, mentre il Ganaceto farà visita al Casumaro nell’anticipo del sabato pomeriggio e la Virtus Camposanto ospiterà la Solierese, ultima in classifica insieme a Persiceto 85 e Centese, ma reduce da un buon pareggio sul campo del Cavezzo.

Promozione, Girone C, calendario giornata 21:

Sabato 2 aprile, ore 16:

Casumaro – Ganaceto

Domenica 3 aprile, ore 15.30:

Atletico Spm Calcio – Centese Calcio

Cavezzo – Castelnuovo

Fiorano – Persiceto 85

La Pieve Nonantola – Quarantolese

Virtus Camposanto – Solierese

Riposa: Polinago

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 47*

Quarantolese 30

Cavezzo 29*

Ganaceto 29*

Virtus Camposanto 28

Polinago 27

Castelnuovo 23

Casumaro 22

Atletico Spm Calcio 22*

Fiorano 19*

Periceto 85 17

Solierese 17*

Centese Calcio 17*

*una partita in meno

