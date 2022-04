Terza Categoria: turno di riposo per la Virtus Mandrio, il Medolla prova l’allungo

di Simone Guandalini – Importante occasione per portarsi a +5 sul secondo posto per il Medolla, nel Girone B (Modena) di Terza Categoria. La formazione della Bassa modenese, che nelle ultime due gare ha segnato 17 gol senza subirne nemmeno uno (7-0 alla Novese e 10-0 all’Old Invicta), ospiterà, infatti, la Polisportiva Cognentese nella 21esima giornata di campionato, mentre la Virtus Mandrio, seconda in classifica a -2 dal Medolla, riposerà. Dietro alla coppia di testa, il Limidi, terzo e reduce da un pareggio (1-1) contro la Novese, ospiterà, invece, il Concordia, sconfitto 3-1 dalla Virtus Mandrio nell’ultimo turno e penultimo in classifica. Per la Novese è in programma la trasferta sul campo della Gino Nasi, mentre la Robur La Pieve sarà impegnata in casa del Circolo Rinascita.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 21 (domenica 3 aprile, ore 15.30):

Centro Polivalente Limidi – Concordia Calcio

Circolo Rinascita – Robur La Pieve

Gino Nasi – Novese

Medolla – Polisportiva Cognentese

Nuova Aurora – Old Invicta

Reno Centese – Cortilese

Riposa: Virtus Mandrio

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 54

Virtus Mandrio 52

Centro Polivalente Limidi 39*

Circolo Rinascita 31*

Gino Nasi 25*

Polisportiva Cognentese 25*

Nuova Aurora 25

Robur La Pieve 21*

Cortilese 19

Reno Centese 19*

Novese 18

Concordia Calcio 11

Old Invicta 7*

*una partita in meno

