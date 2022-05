“Bike Pride”, la biciclettata arcobaleno passerà a Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola

BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO – Una biciclettata arcobaleno di quaranta km per portare la bandiera dei diritti LGBT in tutti i comuni dell’Unione del Sorbara. L’iniziativa “Bike Pride”, organizzata da Arcigay Modena, ha il patrocinio dell’Unione e ha visto l’adesione di numerose associazioni del territorio.

La partenza è fissata per il 5 giugno da Bastiglia alle 8.00 ed arrivo a Villa Boschetti, a San Cesario, verso le 13.00 passando prima a Bomporto (8.30), Ravarino (9.00), Nonantola (11.00) e Castelfranco Emilia (12.00). Il percorso è pensato come una staffetta per consegnare la bandiera arcobaleno ai sindaci e alle sindache dei comuni dell’Unione del Sorbara.

Due le tappe più attese: a Ravarino, dove alle 9.00 verrà inaugurato un manufatto arcobaleno che verrà svelato solo nel momento della scopertura, e a San Cesario, con il pranzo e la festa di fine biciclettata.

Assieme alle bandiere arcobaleno sventoleranno anche quella italiana, Europea e della Pace: “Non dobbiamo dimenticare – chiariscono gli organizzatori – che i diritti civili possono essere rivendicati e trovano risposta nella cornice della Costituzione Italiana e della Carta dei Diritti dell’Unione Europea: diritti e libertà che in molte parti del mondo ancora oggi non vengono riconosciuti”.

Questo Bike Pride, l’unico in programma quest’anno in provincia di Modena, è parte di una battaglia per la visibilità e la riconoscibilità che deve essere riaffermata ogni giorno: anche da noi sono ancora presenti tabù e pregiudizi che sfociano in atteggiamenti omofobici anche molto gravi.

“Già lo scorso anno – concludono gli organizzatori- si era tenuta una biciclettata in versione ridotta nel rispetto delle restrizioni sanitarie: l’abbiamo considerata una prova generale per l’evento di quest’anno, al quale invitiamo tutti e tutte a partecipare”.

