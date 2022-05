Calcio a 5: Modena Cavezzo, vittoria nello scontro diretto a Mestre. Bene la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Arrivano due successi nelle gare disputate sabato 30 aprile dalle due formazioni della Bassa modenese impegnate, rispettivamente, nel Girone B di Serie A2 (Modena Cavezzo Futsal) e nel Girone B di Serie B (Pro Patria San Felice).

In Serie A2, il Modena Cavezzo Futsal trova un’importante vittoria nello scontro diretto, in trasferta, contro Mestre (4-3), che permette alla formazione modenese di salire a quota 41 punti, al quarto posto in classifica, superando il Città di Massa, sconfitto 6-3 a Pistoia. A bersaglio, per il Modena Cavezzo Futsal, Barbieri, con una doppietta, Aieta e Amarante. Ora, la formazione gialloblù è attesa dall’ultimo sforzo della stagione regolare: la settimana prossima ospiterà il fanalino di coda C.U.S. Ancona, cercando di difendere il quarto posto appena conquistato.

In Serie B, invece, la Pro Patria San Felice batte 8-3 il Sant’Agata davanti al proprio pubblico, ritrovando il successo dopo il ko nello scontro diretto contro Cesena della scorsa settimana. Quattro reti di El Madi e i gol di Drago, Gaglio, Quaquarelli e Spatari hanno permesso alla Pro Patria San Felice – pur ridotta ai minimi termini – di tornare alla vittoria (3-1 il parziale del primo tempo). Sabato 7 maggio, a Russi, è in programma per i giallorossi l’ultima gara della regular season per delineare la griglia dei playoff: occorrerà difendere il secondo posto dall’assalto dell’Olimpia Regium, dietro di un punto e impegnata sul campo dell’Aposa Bologna.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 25:

C.U.S. Ancona – Buldog Lucrezia 0-1

CS Gisinti Pistoia – Città di Massa C5 6-3

Mestre – Modena Cavezzo Futsal 3-4

Lenzi Automobili Prato – Sampdoria Futsal 2-2

Sporting Altamarca Futsal – Futsal Villorba 5-2

VIS Gubbio – Fenice Venezia Mestre 5-5

Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 48

Mestre 45

Sampdoria Futsal 45

Modena Cavezzo Futsal 41

Città di Massa C5 39

Futsal Villorba 28

VIS Gubbio 26*

Sporting Altamarca Futsal 25

Buldog Lucrezia 22*

Lenzi Automobili Prato 19

Fenice Venezia Mestre 18

C.U.S Ancona 4

*una partita in più

Serie B, Girone B, risultati giornata 21:

Athletic C5 – Futsal Sassuolo 5-8

Dozzese – Russi 2-8

Fossolo 76 Calcio – Aposa Bologna 2-3

Futsal Cesena – Lavagna C5 14-0

Olimpia Regium – Dolomiti Energia Rovereto 7-3

Pro Patria San Felice – Sant’Agata Futsal 8-3

Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 56

Pro Patria San Felice 53

Olimpia Regium 52

Dolomiti Energia Rovereto 37

Russi 37

Fossolo 76 Calcio 33

Sant’Agata Futsal 30

Aposa Bologna 27

Dozzese 20

Futsal Sassuolo 9

Athletic C5 8

Lavagna C5 5

