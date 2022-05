Concordia, al via l’inaugurazione della nuova palestra: a fianco, campo da calcetto e pista polivalente

La nuova palestra sorge nel luogo dove fino al 29 maggio 2012 si trovavano la Scuola secondaria Zanoni e la relativa palestra scolastica, danneggiate irreparabilmente dal sisma, e nel luogo in cui era collocato il campo di accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana. La palestra ha una superficie di circa 1000 m2 ed è dotata delle attrezzature ginniche proprie di una palestra scolastica. La pavimentazione è in parquet di legno massello omologata per attività agonistiche a livello nazionale ed internazionale sia per la pallavolo che per la pallacanestro ed il calcetto, ma si adatta a tutti i tipi di sport. È conforme alle Norme CONI e alle linee guida per persone diversamente abili indicate dal Comitato Italiano Paraolimpico.