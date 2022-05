Leo Club Carpi, serata di chiusura dell’anno sociale 2021/2022

CARPI – In data 20 maggio 2022 si è tenuta nel giardino del Ristorante Lo Sporting da Michele la serata di chiusura dell’anno sociale 2021/22 del Leo Club Carpi. Il Service della serata è stato dedicato alla Protezione Civile in occasione dell’anniversario dei 10 anni dal terribile sisma che scosse l’Emilia nel 2012, il Leo Club Carpi ha infatti consegnato all’assessora Mariella Lugli una batteria di Kit attrezzati per il primo soccorso. Nel corso della serata è stato presentato il romanzo “Dodici giorni in Israele” delle autrici Ivana Sica e Maria Teresa Cardarelli: la scelta non è stata casuale, dal momento che il viaggio in Israele di cui si parla nel libro è ambientato nel 2012 e cioè immediatamente dopo il terremoto. Il Leo Club Carpi ha, inoltre, avuto il piacere di dare il benvenuto a due nuovi Soci entranti, Michele De Rosa e Gianmarco Priori. Il presidente Mathieu Zannoni ha tenuto il tradizionale discorso di fine anno ringraziando tutti i Soci Leo e Lions per il supporto di questi due anni (primo nella storia del Club a rinnovare il mandato) in cui è stato a capo dell’Associazione, facendo un grande in bocca al lupo al prossimo direttivo. La serata è stata sponsorizzata dalla concessionaria Schiatti Car. Di seguito, alcune immagini della serata:

