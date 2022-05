Medolla, progetto estivo di inclusione sociale per i ragazzi della Bassa: al via a giugno “Spazio Magic”

MEDOLLA – L’associazione di promozione sociale Magic Baloons nasce nel 2016 da un’idea di sei educatori impegnati nel servizio di appoggio scolastico nelle scuole della Bassa modenese: vista la mancanza nella zona di un’attività estiva dedicata a ragazzi adolescenti, l’associazione è stata la prima a realizzare un centro estivo di inclusione sociale rivolto a ragazzi adolescenti con Bisogni Educativi Speciali e non. L’idea e l’obiettivo principale è sempre stato quello di creare un gruppo eterogeneo ed affiatato in un’atmosfera di condivisione e libertà di essere se stessi.

Magic Baloons è stato operativo anche durante l’inverno 2021/2022, organizzando un laboratorio di Web Radio in collaborazione con la Radio Stazione Rulli della Stazione Rulli Frulli, che prevedeva ogni mese due pomeriggi di programmazione e una vera diretta radiofonica, in cui i ragazzi hanno potuto sperimentarsi nella progettazione di una web radio e dar voce alle proprie idee e riflessioni su varie tematiche.

A giugno, invece, partirà il progetto estivo “Spazio Magic”, che ha vinto per la seconda volta il bando triennale Ucman, diventandone un servizio per tutto il territorio. Arrivato alla sua settima edizione, “Spazio Magic” rappresenta un’opportunità per vivere esperienze adeguate all’età dei ragazzi, con lo scopo di favorire la socializzazione. Altro obiettivo fondamentale è anche quello di favorire l’inclusione sociale dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali.

Attraverso varie attività come le gite, le uscite sul territorio, lo sport e un laboratorio di Web Radio sempre in collaborazione con la radio Stazione Rulli della Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, l’associazione si pone come obiettivi di far riscoprire ai ragazzi il piacere di stare insieme, di potenziare le loro abilità sul piano relazionale, di promuovere l’autonomia sociale e favorire la socializzazione tra ragazzi di età diverse.

Inoltre, si cercherà di immergere i ragazzi in diverse realtà del territorio grazie alla collaborazione con esse e con altre associazioni. Spazio Magic si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 21 anni. Si svolgerà a Medolla, in Piazza Donatori di Sangue, 1 dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 12.30 dal 6 Giugno al 29 Luglio e dal 29 Agosto al 2 Settembre 2022.

L’associazione è convenzionata con l’Università di Bologna per lo svolgimento di tirocini universitari dei corsi di laurea di Scienze dell’educazione. Inoltre da anni sono coinvolti volontari delle scuole secondarie di secondo grado e gruppi Scout della zona che partecipano attivamente alle attività proposte inserendosi/amalgamandosi al gruppo.

L’associazione Magic Baloons ringrazia di cuore l’Unione Comuni Modenesi Area Nord per il contributo all’abbattimento della retta a carico delle famiglie e per la struttura del Comune di Medolla offerta e messa a disposizione, i finanziatori privati (Lions, Livanova, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Fondazione Donor Italia) e tutti coloro che ci sostengono»

L’associazione invita tutti i genitori e la cittadinanza ad una serata di presentazione dell’associazione e del progetto Spazio Magic lunedì 23 maggio ore 18.30 presso i locali di Medolla aderenti alla palestra in Piazza Donatori di sangue,1. Per informazioni: apsmagicbaloons@gmail.com – pagina facebook “Magic Baloons” e Instagram “_magicbaloons_”.

