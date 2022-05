San Prospero, serata di sport e musica in occasione della visita della delegazione di Balzac

SAN PROSPERO – Serata d’intrattenimento sportivo-musicale oggi, venerdì 27 maggio, presso l’area di Villa Tusini, a San Prospero. Si comincia alle ore 19, con le ragazze della ginnastica ritmica di San Prospero. A seguire, si esibirà il gruppo di Karate. Alle 21, sarà dato spazio alla musica con il gruppo rock pop 4INABOX della Scuola di musica Andreoli di Mirandola. Le iniziative si svolgono nell’ambito delle attività previste per la visita della delegazione francese di Balzac, comune gemellato con San Prospero: è l’occasione per mostrare ai nostri partner d’Oltralpe alcune delle attività per le ragazze e i ragazzi che si svolgono nel Comune della Bassa modenese. La serata è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

