Carpi, sorpreso a rubare di notte in un centro commerciale: arrestato 25enne

CARPI – Nella serata di ieri, martedì 7 giugno, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, attivati dal servizio di vigilanza, sono intervenuti presso un centro commerciale di Carpi, dove hanno tratto in arresto un 25enne per furto aggravato. L’uomo si era introdotto nel centro commerciale infrangendo una vetrata con un pezzo di cemento e forzando anche le serrande interne di alcuni negozi per asportare il registratore di cassa e oggettistica per telefonia cellulare. L’attivazione del sistema di allarme della vigilanza ha consentito il tempestivo intervento dei Carabinieri che hanno fermato e tratto in arresto l’uomo. Questa mattina l’uomo sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017