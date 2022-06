Carpi, le giovani sorelle Martina e Giorgia Stabellini al Salone del Mobile di Milano

CARPI – Si chiamano Martina e Giorgia Stabellini le due sorelle carpigiane, di 31 e 26 anni, accomunate dalla passione per il design: grazie al loro talento, la coppia di creative è stata selezionata per partecipare, con una propria collezione, al prestigioso Salone del Mobile di Milano, tra i principali appuntamenti mondiali del settore. Per questo, da oggi, martedì 7, a domenica 12 giugno, saranno ospitate nel SaloneSatellite, lo spazio Milano Fiera Rho dedicato ai nuovi architetti e designer emergenti.

Rispettivamente Architetto e Designer, Martina e Giorgia, cresciute con un’incondizionata passione per tutto ciò che è architettura, grafica e design, hanno recentemente inaugurato Stab Studio, la propria sede operativa al civico 1/b di via Cesare Battisti, a Carpi, città da sempre fulcro dell’attività tessile e artigiana, realtà all’interno della quale sono cresciute, a partire dai propri genitori, impegnati nel settore.

Da qui, la maturazione di un forte interesse per la realizzazione manuale e la cura dei dettagli, per tutto ciò che è costumizzato e personalizzabile, una predisposizione coltivata con le specializzazioni universitarie, presso il Politecnico di Milano e Università di Architettura di Parma, per Martina, e l’Accademia LABA di Firenze, per Giorgia.

Il loro primo oggetto di design, che è valso loro la selezione alla kermesse milanese, sogno di ogni designer, è la lampada da tavolo ‘Mano’, che nasce da una sintesi tra la potenza della gestualità del corpo umano, caratteristica che accomuna l’intera popolazione mondiale, e il richiamo di una realtà parallela, onirica, in cui dove l’inconscio possa prendere vita.

‘Mano’ è, dunque, il primo elemento della collezione Sagoma, in esposizione al Salone fino a domenica: il corpo della lampada si compone di una parte di manichino – in particolare braccio e mano – recuperata da pezzi di magazzino dimenticati e inutilizzati, dando loro la possibilità di riprendere vita; lo stesso viene illuminato da una lampadina a led e sostenuto da una base in acciaio, successivamente trattata per darle un aspetto che le conferisse eleganza.

Il tema della sostenibilità, argomento principale del SaloneSatellite 2022, è così ripreso in una prospettiva di recupero di materiali abbandonati che non hanno più bisogno di essere smaltiti.

Lo stand espositivo – Padiglione 3 Stand D05 del SaloneSatellite – si comporrà inoltre di altri pezzi unici d’arredo, in particolare tre poltroncine che richiamano gli anni 70 nelle geometrie e nei colori, con un’esplosione di energia data dai tessuti ricercati e dalle forme curve e sinuose delle scocche in legno recuperato, che mai come prima dettano legge nelle tendenze del design del 2022.

“Grazie ai nostri genitori – spiegano Martina e Giorgia Stabellini – abbiamo avuto la fortuna di crescere nell’ambiente della moda, in cui il corpo e le sue parti, le forme e le linee che lo caratterizzano, i volumi che lo compongono, così come le gestualità che può assumere, rappresentano elementi fondamentali. Da questo mileu è nata ‘Mano’, la nostra lampada, attraverso la quale vogliamo, da un lato, richiamare una forma universale e trasversale a tutte le culture, come appunto l’arto umano e, dall’altro, con il globo di luce che essa regge, aprire al sogno, al lato onirico e surreale dell’esistenza, in cui ognuno può leggere il proprio personale bisogno di ‘illuminazione’, di aprirsi a significati altri. Potremmo definire ‘Mano’ come una lampada che vuole rappresentare la dualità insita in ognuno di noi, composti come siamo da un insieme di materia e spirito, concretezza e ricerca di viaggio in dimensioni sconosciute”.

