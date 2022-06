Diagnosi molecolare e genetica delle Malattie rare: Modena Centro di riferimento italiano ed europeo

MODENA- È dedicato a Mario Coppo, fondatore della Clinica medica modenese, il Centro di Ricerca Malattie Rare (CRMR) realizzato al V° Piano del Policlinico da UNIMORE e dall’Azienda Ospedaliero-Universitario di Modena grazie ad un co-finanziamento della Fondazione di Modena.

La targa di intitolazione è stata scoperta venerdì 10 giugno alla presenza del direttore generale Claudio Vagnini, del rettore di UNIMORE Carlo Adolfo Porro, del presidente di Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli e del direttore della Medicina Interna e del CRMR Antonello Pietrangelo. Presente anche il sindaco di Modena e presidente della CTSS, Gian Carlo Muzzarelli: che ha voluto portare il suo saluto e visitare la nuova area ambulatoriale.

“Quello che idealmente inauguriamo oggi – ha commentato il direttore generale Claudio Vagnini – è un Centro dedicato alla ricerca di avanguardia sulle malattie rare a base genetica e alla diagnostica avanzata per i pazienti affetti da queste patologie rare e spesso molto gravi. Grazie alla sensibilità della Fondazione di Modena e alla stretta collaborazione con l’Ateneo, Modena ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento a livello nazionale per lo studio e la cura di queste patologie. L’intervento edilizio è stato completato nel 2019 e la struttura è in funzione già dal 2020 ma la pandemia ci ha costretto a rimandare l’inaugurazione. Oggi possiamo mostrare alla città questo piccolo gioiello della nostra Sanità ed è un piacere farlo nel ricordo di un grande Clinico come Mario Coppo”.

La struttura è stata realizzata grazie alla donazione di 1 milione di euro per i lavori edilizi, arredi e tecnologie ai quali si aggiungono 400mila euro a Unimore come da accordo tra Fondazione, UNIMORE e Azienda Ospedaliero-Universitaria per le attrezzature di laboratorio.

“Questo centro di ricerca sulle malattie rare – ha commentato il rettore Unimore, il progessore Carlo Adolfo Porro – testimonia il costante impegno di Unimore e di tutte le istituzioni coinvolte su temi di primario interesse per tutta la società civile. Le sfide scientifiche che abbiamo davanti ci impongono di proseguire nel sostegno alla ricerca di base e clinica, che rappresenta un apripista per l’innovazione in generale. In questo senso, siamo particolarmente lieti che il Centro porti il nome del professore Mario Coppo, maestro del professore Pietrangelo e medico di fama internazionale”.

“Siamo davanti a una dimostrazione nei fatti di quello che insieme possiamo costruire – il commento di Paolo Cavicchioli, presidente della Fondazione di Modena – Coerentemente con precedenti iniziative a sostegno della ricerca medica e in linea con la sua mission, la Fondazione di Modena ha voluto dare una risposta concreta all’’esigenza, espressa dall’Università di Modena e Reggio, di supportare la creazione e lo sviluppo di laboratori e attività di ricerca all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ricerca e innovazione rappresentano, nel settore medico, fattori strategici di sviluppo per la messa a punto di terapie più efficaci e meno invasive. La Fondazione di Modena sosterrà e incoraggerà sempre progetti di ricerca innovativi, finalizzati all’avanzamento della conoscenza scientifica, con particolare attenzione alla ricaduta concreta sul territorio sotto il profilo della salute e del lavoro”.

Gli obiettivi strategici del CRMR sono essenzialmente due: da un lato lo studio di terapie innovative, enzimatiche, cellulari e geniche attraverso progetti in modelli pre-clinici e clinici per curare pazienti con malattie ereditarie del fegato e del sangue; dall’altro sviluppare e implementare piattaforme avanzate per la diagnosi molecolare e genetica delle malattie per le quali in CRMR e l’AOU di Modena sono centro di riferimento italiano ed europeo.

“Tra queste patologie – precisa il professore Antonello Pietrangelo, direttore del Dipartimento ad Attività integrate Medicina interna generale, d’Urgenza e Post-Acuzie, del CRMR e docente UNIMORE – ricordo quelle rare del fegato e del metabolismo del ferro e dell’eme, che al Policlinico hanno una lunga tradizione proprio grazie alla scuola del nostro maestro Mario Coppo”.

Un importante scopo del CRMR è anche la formazione di ricercatori e personale tecnico altamente qualificato nel settore della genomica avanzata così come lo sviluppo di partnership con realtà industriali del territorio per l’applicazione e il trasferimento tecnologico delle ricerche del Centro.

Il Centro è dedicato al professore Mario Coppo, uno dei più grandi clinici medici che l’Italia abbia mai avuto, direttore della storica Clinica medica modenese per tre decenni, padre fondatore della moderna epatologia e delle Società scientifiche italiana, europea e internazionale per lo studio del Fegato. Caposcuola della Medicina interna italiana, dalla sua Clinica medica gemmarono la Cardiologia, l’Endocrinologia, la Gastroenterologia e la Geriatria modenese.

Il professore Coppo ha da sempre inculcato nei suoi allievi la passione per la ricerca, base e presupposto imprescindibile per la formazione, per la didattica e per l’assistenza. Egli stesso, dopo la laurea, trascorse negli anni ‘30-40 un lungo periodo a Parigi e a Strasburgo per svolgere studi sperimentali e trasferì da subito ai i suoi allievi la passione per lo studio e la cura delle malattie rare.