Finale Emilia, slittano ad agosto i lavori per i giochi per bambini ai giardini pubblici De Gasperi

FINALE EMILIA – A proposito delle polemiche sorte negli ultimi giorni in merito al parco giochi dei giardini pubblici De Gasperi e dei rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Aggiungi un posto a tavola, il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, interviene con una nota:

“Il rapporto dell’Amministrazione con l’associazione Aggiungi un posto a tavola è sempre stato di massima collaborazione e trasparenza: entrambi abbiamo l’unico obiettivo di superare le difficoltà e gli imprevisti per arrivare alla realizzazione del parco giochi dei giardini De Gasperi.

Lo slittamento nell’esecuzione e conclusione dei lavori per il parco giochi ai giardini pubblici De Gasperi a Finale Emilia è stato causato da problematiche amministrative che – e qui ammetto la mia responsabilità – non erano state debitamente valutate. Per essere sicuri di procedere con la massima correttezza abbiamo voluto ascoltare un parere legale che ci chiarisse esattamente come muoverci. Sono così venuto a conoscenza, solo dopo che avevamo fatto una prima valutazione sui tempi di realizzazione del parco, della necessità che fossero portati preventivamente a termine alcuni atti.

Il primo, propedeutico rispetto all’avvio dei lavori, era la stipula di una convenzione tra il Comune e l’associazione che regolamentasse l’accettazione da parte dell’amministrazione di una donazione. Ciò ha innescato la necessità di assunzione agli atti di un vero e proprio progetto dell’intervento che contemplasse l’analisi tecnica degli scavi necessari, il posizionamento dei giochi e i materiali utilizzati, da redigere con la collaborazione delle imprese fornitrici sia dei giochi sia della mano d’opera. I ritardi sui tempi previsti sono diretta conseguenza di questi fattori.

Essendo intenzione dell’amministrazione e dell’associazione fare tutto in modo corretto e trasparente e non essendo mai venuto meno il dialogo e la collaborazione tra noi e Aggiungi un posto a tavola, stiamo completando il percorso relativo a questi aspetti burocratico-amministrativi ed è già previsto per la prossima settimana un incontro tra Comune e associazione per definire il cronoprogramma dettagliato dei lavori.

Intanto posso assicurare che lo slittamento dei tempi non supererà i tre mesi: nella seconda metà di agosto inizieranno i lavori, con le ditte che se ne occuperanno che hanno già assicurato la loro disponibilità a intervenire, e a fine estate inaugureremo il nuovo parco giochi dei giardini pubblici”.