In ambulanza con la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese: nasce il progetto “Passion for Life”

SAN FELICE SUL PANARO – La Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese dà vita ad un progetto adrenalinico, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani il volontariato e far comprendere loro la soddisfazione e l’emozione di poter essere di aiuto agli altri.

Il progetto, supportato da Anpas Emilia-Romagna, si chiama “Passion for life” ed è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e 30 anni che saliranno in ambulanza quali osservatori.

Programma: briefing iniziale informativo; due turni in ambulanza per servizi Inter-H; tre turni in ambulanza per servizio di emergenza-urgenza sul territorio di riferimento; de-briefing finale; attestato di partecipazione.