Mirandola, in pensione le dipendenti comunali Angela Zibordi e Nicoletta Costa

“𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗭𝗶𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶

Era il 1982 quando Angela entrò per la prima volta in Comune a Mirandola, ove poi è rimasta per ben 40 ininterrotti anni. Parallelamente al suo lavoro presso il Municipio della Città dei Pico, dal 2012, poco prima del Sisma, ha ricoperto la carica di Sindaco nel suo Comune di Residenza, San Giovanni del Dosso. Dallo scorso gennaio, poi, ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e Ambiente del Comune di Mirandola, subentrando al precedente Dirigente, anch’ella pensionata dal 31/12/2021. Il ruolo di Angela si è rivelato a dir poco indispensabile per il recupero e la ripresa del Centro storico mirandolese, fortemente danneggiato dagli eventi sismici del Maggio 2012, di cui quest’anno è ricorso il Decennale.

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮

Correva invece il 1996 quando Nicoletta varcò le porte del Comune di Mirandola in qualità di disegnatrice, accompagnando poi l’ente stesso nell’evoluzione informatica “imposta” dall’uso dei programmi CAD per il disegno architettonico e dai programmi di rilievo e Georeferenziazione del territorio (applicazioni WebGIS). Entrambi supporti indispensabili, oggigiorno, sia per la progettazione delle opere pubbliche che per la definizione e l’uso del territorio. Il lavoro svolto da Nicoletta, prima dell’avvento dell’informatica, era definito come “disegnatore/cartografo” tramutato infine in Sistemi Informativi Territoriali.

Curioso e particolare ricordare poi come alcuni colleghi la chiamavano affettuosamente, ossia con il soprannome di “La Cartomante”, appunto perché esperta di cartografia.

Sia ad 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 che a 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 va il saluto e il ringraziamento dell’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮, per quanto elargito in termini di professionalità e lavoro in questi lunghi anni al servizio della cittadinanza mirandolese”.