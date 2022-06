Mirandola, porta rifiuti all’isola ecologica, ma gli viene impedito di scaricare: la “denuncia” di un cittadino

MIRANDOLA – Più volte si è recato in un’isola ecologica del territorio mirandolese gestita da Aimag per conferire rifiuti di diversa tipologia, ma in ogni occasione gli è stato impedito di scaricare i rifiuti per problematiche di diverso tipo. E’ quanto denuncia un cittadino mirandolese, che spiega come, in una circostanza, dovesse portare all’isola ecologica la lettiera del proprio gatto, mentre in un’altra occasione doveva smaltire una vecchia bombola di gas, ormai vuota. Nella prima circostanza, gli è stato detto che la lettiera non poteva essere accettata, in quanto non sistemata all’interno di un sacchetto dell’immondizia, mentre nel secondo la bombola di gas non è stata accettata perchè, pur essendo vuota, non si vedeva cosa ci fosse all’interno. In entrambi i casi, il cittadino è dovuto rientrare a casa riportando con sè i rifiuti che intendeva conferire all’isola ecologica. Nella sua “denuncia” contro l’operato degli operatori dell’isola ecologica, arrivata dopo aver provato a contattare in prima persona Aimag, tramite l’ufficio reclami, il cittadino mirandolese rimarca come, in circostanze simili, la buona volontà dei cittadini, che provano a smaltire correttamente i rifiuti per rispettare nel miglior modo possibile l’ambiente, non venga premiata, favorendo in questo modo comportamenti meno virtuosi.

