Mirandola, modifiche alla viabilità domenica 26 giugno per il passaggio del Campionato Italiano femminile di Ciclismo

MIRANDOLA – La Polizia Locale di Mirandola informa la cittadinanza che nel pomeriggio di domenica 26 giugno tra le 14.30 e le 16.00 ci saranno modifiche alla viabilità in alcune strade del comune di Mirandola che saranno interessate dal passaggio del Campionato Italiano femminile di ciclismo.

Le strade interessate sono le seguenti:

– via per Concordia dalla rotatoria di Ponte Rovere alla rotatoria Variante SS12.

– via per Concordia tratto da rotatoria Variante SS12 a rotatoria zona supermercato MD

– SS12 rotatoria supermercato MD verso viale Gramsci

– viale Gramsci fino alla rotatoria con via 2 Giugno-Via Europa

– via Europa fino alla rotatoria con via Mazzone

– via Mazzone poi via Imperiale fino all’intersezione con via Villanova-Guidalina.

Qui è possibile trovare il percorso completo del Campionato femminile italiano di ciclismo, con le possibili modifiche alla viabilità negli altri comuni della Bassa modenese interessati dal passaggio della corsa (Medolla, San Felice, Finale Emilia, Camposanto, San Prospero, Cavezzo, Concordia, Bomporto).

