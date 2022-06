Ricerca di persone disperse, due giorni di addestramento per i Vigili del Fuoco

SPILAMBERTO – I Vigili del Fuoco di Modena hanno effettuato due giorni di addestramento sulla ricerca di persone disperse. Nella zona cave di Spilamberto sono stati creati diversi scenari per mettere in pratica le varie tecniche di ricerca e coordinamento delle squadre. In particolare, sono state applicate le tecniche di topografia applicata al soccorso (Tas) e gli strumenti relativi, come i Gps. E’ stata anche occasione per familiarizzare con il Nucleo Regionale SAPR (Sistemi Aeoromobili a Pilotaggio Remoto) che, grazie a droni di ultima generazione, può fornire un importante supporto in diverse operazioni di soccorso. Di seguito, alcune immagini delle due giornate di addestramento:

