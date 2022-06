San Giacomo Roncole, centro estivo in visita al Comando della Polizia Locale di Mirandola

MIRANDOLA – Nella mattinata di oggi, giovedì 23 giugno, una cinquantina di bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni del centro estivo di San Giacomo Roncole hanno visitato il Comando della Polizia Locale di Mirandola. La sicurezza stradale è stato il tema principale della visita. In particolare, si è parlato di monopattini, biciclette, cinture di sicurezza e giuda in stato di ebbrezza. Apprezzata la visita dei locali e delle attrezzature; non è mancata, per bambini e ragazzi, l’emozione di sedere in sella alla moto d’istituto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017