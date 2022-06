Servizi tecnici, i comuni di Concordia e Finale Emilia alla ricerca di personale: 3 posti disponibili

CONCORDIA, FINALE EMILIA – Concorso pubblico per esami per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale “D”, da assegnare ai servizi tecnici dei Comuni di Finale Emilia e Concordia sulla Secchia. Le domande di partecipazione alla selezione, trasmesse con una delle modalità indicate alla voce “Presentazione della domanda”, dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 13 del 6 giugno 2022. A questo link, bando e schema per presentare la domanda.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017