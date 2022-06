Slot machine, controlli a Nonantola: sanzionato il titolare di un’attività

NONANTOLA – Dopo quelli dei giorni scorsi nei territori di Bomporto, Bastiglia e Ravarino, anche nella giornata di ieri, lunedì 20 giugno, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara ha effettuato, questa volta nel territorio di Nonantola, due controlli commerciali presso pubblici esercizi dotati di apparecchi da gioco (slot machine) e, in uno di questi, ha constatato che gli apparecchi da gioco erano accessi in orario non consentito, con clienti intenti a giocare. Il titolare dell’attività è stato, quindi, sanzionato.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017