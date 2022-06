Slot machine. Controlli massicci a Bomporto, Bastiglia e Ravarino

BASTIGLIA, COMPORTO, RAVARINO- Nella giornata di giovedì 16 giugno una nostra pattuglia della polizia locale Unione Comuni del Sorbara ha effettuato una serie di controlli ad alcune attività commerciali, pubblici esercizi e una sala slot.

Su quattro attività controllate nei comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino, tre (dotate di apparecchi da gioco) sono state sanzionate poiché in violazione delle ordinanze sindacali: in quanto non rispettavano gli orari di accensione degli apparecchi da gioco.

I titolari sono stati quindi sanzionati: ad uno di loro è stata elevata una sanzione pari al doppio del valore degli altri in quanto recidivo nella stessa violazione