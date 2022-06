Soliera, Marina Rei in concerto domenica 26 giugno

SOLIERA – Il tour estivo di Marina Rei fa tappa a Soliera domenica 26 giugno per la serata conclusiva della Fiera. L’appuntamento è in piazza Lusvardi alle 21.30. L’artista e polistrumentista romana porta per la penisola il suo nuovo spettacolo dopo aver accompagnato alla batteria Carmen Consoli per il suo “Volevo fare la rockstar” tour.

A maggio è stato pubblicato il suo nuovo singolo “Un momento di felicità” che la vede nuovamente al fianco della cantante siciliana. Il brano è lavorato interamente dalle due artiste che hanno scritto, suonato e prodotto la traccia. “Un momento di felicità” prende così forma dalle chitarre e dal basso di Carmen Consoli, e dalla batteria, dal pianoforte e dalle percussioni di Marina Rei. I versi cantano il senso della perdita e l’inizio di un nuovo viaggio, la consapevolezza del passato e lo sguardo rivolto al futuro. La sensibilità artistica di Marina si fa viscerale, mentre la musica accompagna lieve il suono delle parole.

Da sempre coerente al proprio percorso da sempre fuori dagli schemi e dalle regole del mercato, Marina Rei trova nell’arte la risposta al desiderio di libertà e nella musica la vera forza rivoluzionaria. In questa tournée estiva sui palchi d’Italia Marina è accompagnata da Pierpaolo Ranieri al basso e Giorgio Maria Condemi alla chitarra, mentre lei si dedicherà prevalentemente alla batteria e al piano, oltreché a cantare.

