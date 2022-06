Terza Categoria: al Medolla la finale playoff contro il Limidi. Ora il ripescaggio in Seconda Categoria?

MEDOLLA – Il terzo tentativo potrebbe essere stato quello buono. Dopo il ko nello spareggio promozione contro la Virtus Mandrio e quello in finale di Coppa Ghirlandina contro il Reno Centese, infatti, con il successo ottenuto nella finale playoff del Girone B (Modena) di Terza Categoria contro il Limidi (2-1), il Medolla potrebbe essersi garantito la possibilità di essere ripescato in Seconda Categoria in vista della prossima stagione. A decidere il match in favore della formazione della Bassa modenese contro quella solierese è stata una doppietta di Salvioli, che ha aperto le marcature nella prima frazione di gioco e raddoppiato in avvio di ripresa. A nulla è valso il gol di Agyei, che ha accorciato le distanze per il Limidi nel finale. Ora, per il Medolla, grazie all’importante media punti ottenuta nella stagione regolare e al successo nella finale playoff, il ripescaggio in Seconda Categoria è più vicino.

Terza Categoria, Girone B (Modena), finale playoff:

Medolla – Centro Polivalente Limidi 2-1 (20′, 49′ Salvioli (M), 92′ Agyei (L))

