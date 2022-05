Terza Categoria: poker del Medolla al Reno Centese. Virtus Mandrio – Robur La Pieve 4-3

di Simone Guandalini – Vince senza troppa fatica, nell’ultima gara del proprio campionato (riposerà nell’ultima giornata), il Medolla, sul campo del Reno Centese, rifilando un poker alla squadra di casa (4-0) nella 25esima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. Sugli scudi Lodi, autore di una tripletta; a bersaglio anche Vandelli. Alla formazione della Bassa modenese, che conserva un vantaggio di tre punti sul secondo posto, ora non resta che attendere il risultato della Virtus Mandrio nell’ultima gara, in cui la formazione reggiana affronterà l’Old Invicta ultima in classifica. Nella gara di ieri, la Virtus Mandrio si è imposta con un pirotecnico 4-3 su una Robur La Pieve che ha, così, dovuto abbandonare la speranza di conquistare l’ultimo posto in zona playoff: grazie al successo per 3-2 sul campo della Novese (in gol per i padroni di casa Grassi e Parretta), infatti, la Polisportiva Cognentese si è portata a + 4 sulla formazione nonantolana a una sola giornata dalla fine del campionato e si giocherà l’accesso agli spareggi con la Gino Nasi, distante soli due punti. Non sono bastati alla Robur La Pieve, per fermare la Virtus Mandrio, la doppietta di Gargano e la rete di Basile. In rete per la Virtus Mandrio Careri, Cerchiara, con una doppietta, e Nappo. Il Limidi, invece, consolida il proprio terzo posto in classifica con una goleada al Circolo Rinascita quarto (6-0): decidono il match, mai in discussione, i gol di Pucillo e Benatti Fra. e le doppiette di Savignano e Massaro. Spettacolare 4-4, infine, nello scontro diretto tra le ultime due della classe, Concordia e Old Invicta: avanti 2-0 con le reti di Dridi e Grimaldi, il Concordia si fa raggiungere dagli ospiti prima dell’intervallo. In avvio di ripresa, l’Old Invicta trova anche la rete del vantaggio, ma Grimaldi firma il 3-3 trovando la doppietta. A un quarto d’ora dalla fine, di nuovo avanti l’Old Invicta, ma il Concordia non ci sta e all’80’ Borellini segna la rete del definitivo 4-4.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 25:

Gino Nasi – Nuova Aurora 3-3

Centro Polivalente Limidi – Circolo Rinascita 6-0 (Massaro, Pucillo, Savignano, Savignano, Benatti Fra., Massaro)

Concordia Calcio – Old Invicta 4-4 (Dridi (C), Grimaldi (C), Di Fino (O), Gollini (O), Sieno (O), Grimaldi (C), Rinaldi (O), Borellini (C))

Novese – Polisportiva Cognentese 2-3 (Grassi (N), Parretta (N), Caffagni (C), Govi (C), Govi (C))

Reno Centese – Medolla 0-4 (Lodi, Lodi, Lodi, Vandelli)

Virtus Mandrio – Robur La Pieve 4-3 (Careri (V), Cerchiara (V), Cerchiara (V), Nappo (V), Basile (R), Gargano (R), rig. Gargano (R))

Riposa: Cortilese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 67*

Virtus Mandrio 64

Centro Polivalente Limidi 49

Circolo Rinascita 38

Polisportiva Cognentese 34

Gino Nasi 32

Robur La Pieve 30

Nuova Aurora 29

Cortilese 23

Reno Centese 23

Novese 19

Concordia Calcio 14

Old Invicta 8

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

