Terza Categoria: Medolla e Virtus Mandrio continuano a vincere. Bene Robur La Pieve e Limidi

di Simone Guandalini – Continua, a due giornate dal termine del campionato, nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, il testa a testa in vetta alla classifica tra il Medolla (a + 3 sul secondo posto, ma con una partita in più disputata) e la Virtus Mandrio. Nella 24esima giornata di campionato, la formazione della Bassa modenese supera con il risultato di 2-1, in trasferta, il Nuova Aurora: decisivi i gol di Salvioli e Angiolini. La formazione reggiana, invece, batte con lo stesso risultato la Polisportiva Cognentese, rimanendo agganciata al Medolla, ma con una partita in più da disputare prima della fine del campionato. Bene anche il Limidi, che bissa il successo nel derby contro la Cortilese battendo con un largo 6-1 il fanalino di coda Old Invicta; torna al successo e riprende la striscia di risultati utili, interrotta dal ko contro il Medolla, la Robur La Pieve, che supera, con un pirotecnico 4-3, la Gino Nasi, avvicinandosi in classifica ai rivali di giornata e alla Polisportiva Cognentese, ora solamente a +1 sulla formazione nonantolana, nella quale vanno a segno Gargano, con una doppietta, Petrella e Bruzzi. In coda, turno di riposo per la Novese, mentre il Concordia cade 3-2 sul campo della Cortilese: non basta la doppietta di Grimaldi.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 24:

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 24 (domenica 1° maggio, ore 15.30):

Circolo Rinascita – Reno Centese 1-0

Cortilese – Concordia Calcio 3-2 (Grootvelt (Cor), Grimaldi (Con), Fresia (Cor), Grimaldi (Con), Grootvelt (Cor))

Nuova Aurora – Medolla 1-2 (Barbieri (N), Salvioli (M), Angiolini (M))

Old Invicta – Centro Polivalente Limidi 1-6 (Di Fino (O), Pucillo (L), Pucillo (L), Massaro (L), Massaro (L), Massaro (L), Massaro (L))

Polisportiva Cognentese – Virtus Mandrio 1-2

Robur La Pieve – Gino Nasi 4-3 (Gargano (R), Petrella (R), Bruzzi (R), rig. Gargano (R), Monfregola (G), Lombardi (G), Borgazzi (G))

Riposa: Novese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 64*

Virtus Mandrio 61

Centro Polivalente Limidi 46

Circolo Rinascita 38

Polisportiva Cognentese 31

Gino Nasi 31

Robur La Pieve 30

Nuova Aurora 28

Cortilese 23*

Reno Centese 23

Novese 19

Concordia Calcio 13

Old Invicta 7

*una partita in più

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

