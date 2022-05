Terza Categoria: la Virtus Mandrio vince e aggancia il Medolla in vetta: sarà spareggio promozione

di Simone Guandalini – Nell’ultima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, la Virtus Mandrio non fallisce l’occasione e sfrutta il turno di riposo del Medolla per agganciare la formazione della Bassa modenese in vetta alla classifica, a quota 67 punti. Grazie al largo successo (5-1) sul campo del fanalino di coda Old Invicta da parte della formazione reggiana, sarà, così, necessario lo spareggio per decretare la promozione in Seconda Categoria. La squadra che perderà lo spareggio promozione, invece, affronterà nei playoff il Limidi, terzo nonostante il ko contro la Robur La Pieve nell’ultimo turno (2-1, una doppietta di Gargano ribalta l’iniziale vantaggio del Limidi, firmato Fortunato). A causa del largo distacco tra seconda e quinta e tra terza e quarta, infatti, il primo turno dei playoff non si disputerà: a farne le spese, Circolo Rinascita e Polisportiva Cogentese. Chiude il proprio campionato con un pareggio a reti inviolate contro la Cortilese, invece, la Novese, mentre il Concordia, penultimo in classifica a quota 14 punti, cade 4-1 sul campo della Polisportiva Cognentese: di Grimaldi l’unico gol degli ospiti.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 26:

Nuova Aurora – Reno Centese 2-1

Circolo Rinascita – Gino Nasi 1-3

Cortilese – Novese 0-0

Old Invicta – Virtus Mandrio 1-5

Polisportiva Cognentese – Concordia Calcio 4-1 (Curedda (P), Patrizi (P), Regalin L. (P); Beqiri (P), Grimaldi (C))

Robur La Pieve – Centro Polivalente Limidi 2-1 (Fortunato L. (L), rig. Gargano (R), Gargano (R))

Riposa: Medolla

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 67

Virtus Mandrio 67

Centro Polivalente Limidi 49

Circolo Rinascita 38

Polisportiva Cognentese 37

Gino Nasi 35

Robur La Pieve 33

Nuova Aurora 32

Cortilese 24

Reno Centese 23

Novese 20

Concordia Calcio 14

Old Invicta 8

