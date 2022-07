Appunti di gusto, tutto quello che c’è da sapere della cheesecake

di Francesca Monari

La cheesecake è un dolce perfetto per tutte le stagioni. La ricetta classica richiede la cottura in forno, ma ci sono varie versioni che non la prevedono.

Nonostante sia diffusa l’idea che la ricetta originale sia nata negli Stati Uniti, non è così.

Questa attribuzione pare derivi dall’inventore statunitense del formaggio Philadelphia, che è l’ingrediente jolly di tutte le cheesecake del mondo.

Le prime tracce di questo dolce risalgono all’Europa, nello specifico nell’antica Grecia.

Il primo riferimento letterario alla Cheesecake è da attribuirsi a Egimio, l’autore di un testo interamente dedicato all’arte di fare torte al formaggio.

Fonti storiche raccontano di come già durante le Olimpiadi del 776 a.C. gli atleti dell’isola di Delos usassero rimettersi in forze con una torta a base di miele e formaggio di pecora.

La ricetta originale della cheesecake è quella con la crema al formaggio, ma in Italia spesso si usa la ricotta o la robiola.

Tra le interpretazioni più curiose troviamo quella che utilizza il Baileys, un liquore a base di whiskey irlandese e crema di latte. Ne esiste naturalmente anche la versione vegana, quella autunnale alla zucca e qualche versione salata utilizzata come antipasto innovativo.

L’hai mai mangiata mono-porzione? Facilissima e velocissima può essere preparata anche nei bicchieri! E con un po’ di fantasia l’effetto scenografico è assicurato!

Sapevi che nel 2009 a Città del Messico una cheesecake di circa due tonnellate è entrata nel Guinness dei primati? A lavorarla 55 pasticceri. Ben 60 le ore servite per assemblarla!

