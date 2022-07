Bastglia, scomparsa di Adriano Pacifico: ritirata la denuncia. “E’ in viaggio verso Santiago”

BASTIGLIA – Continuano gli aggiornamenti in merito alla scomparsa di Adriano Pacifico, cuoco 32enne di Bastiglia, con cui la famiglia ha perso i contatti dallo scorso 11 luglio, dopo che il giovane si era messo in viaggio già da alcuni giorni, in bicicletta, per percorrere il Cammino di Santiago. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, infatti, secondo le quali Adriano Pacifico era stato prima ripreso da una telecamera di una stazione di servizio di Sainte-Anne-d’Evenos il 15 luglio, e poi era stato visto in un ostello a Saint Gilles il 19 luglio, la madre, Grazia Mansueto, tornata in Francia nei giorni scorsi alla ricerca del figlio, ha deciso di rientrare in Italia e ritirare la denuncia di scomparsa. “Il 19 Adriano era nell’ostello di Saint Gilles – ha spiegato la madre di Adriano Pacifico alla “Gazzetta di Modena” -. La proprietaria dell’ostello ci ha rassicurati. Lo abbiamo lasciato fare il suo percorso: tra non molto chiamerà casa. La sua meta è Santiago. E’ assorto nei suoi pensieri, probabilmente non si è accorto di quello che sta succedendo attorno a lui”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017