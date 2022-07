Bomporto, in piazza con hashish e una pistola ad aria compressa: denunciati due 27enni

BOMPORTO – Nel corso della notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio, i Carabinieri delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Modena hanno attuato un servizio di controllo nel Comune di Bomporto, con lo scopo di prevenire la commissione di reati predatori e di strada, anche in tema di sostanze stupefacenti. Nel corso di tali servizi, due 27enni sono stati sopresi in una piazza del paese con oltre 60 grammi di hashish e una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

