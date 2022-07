Esce dalla terapia intensiva il bambino di 5 anni precipitato dal quinto piano

MODENA – Sono in via di miglioramento le condizioni del bambino di cinque anni precipitato martedì 5 luglio da un appartamento al quinto piano di un condominio in via Pisacane, a Modena. Dopo avere passato le prime ore successive all’arrivo al Policlinico di Modena nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, infatti, il bambino è stato ora trasferito in Pediatria, segno che le sue condizioni stanno lentamente migliorando, anche se la prognosi rimane riservata.

Secondo la ricostruzione della Polizia, il bambino si sarebbe arrampicato sul letto e poi sporto dalla finestra dell’appartamento al quinto piano, finestra dalla quale sarebbe precipitato in cortile, dopo un volo di 20 metri. Da quanto emerso finora dalle indagini, inoltre, il bambino al momento dell’accaduto si trovava in casa da solo: la nonna a cui era stato affidato sarebbe, infatti, uscita. Ora la Procura dovrà valutare se per la donna ci siano o meno gli estremi per una denuncia per abbandono di minore.

