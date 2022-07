Bimbo cade dal quinto piano di un condominio: è grave

MODENA – Un grave incidente domestico è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 5 luglio, in un condominio di via Pisacane, in zona Crocetta, a Modena. Non è ancora chiara la dinamica degli avvenimenti, ma, stando alle prime ricostruzioni dell’avvenuto, un bambino di cinque anni sarebbe caduto dal quinto piano del condominio dove vive con la famiglia. Il bimbo, ancora cosciente dopo la caduta, stando alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, è stato soccorso e portato al Policlinico di Modena, ma le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta anche la Polizia di Stato per chiarire la dinamica dell’avvenimento. Il bambino, di origini straniere, pare si trovasse in compagnia della nonna al momento dell’incidente, mentre i genitori erano al lavoro.

