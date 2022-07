“Le Canzoni di Rodari” martedì 26 luglio in scena a Nonantola

NONANTOLA – Martedì 26 luglio, alle ore 21.15, al Giardino Perla Verde a Nonantola, con “Le canzoni di Rodari” torna la rassegna estiva “Giardino Troisi”, curata da Ater Fondazione – Teatro Troisi in collaborazione con il Comune di Nonantola. Poesia, musica e immaginazione si fondono nello spettacolo sulle canzoni di Rodari, cantate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco Ci vuole un fiore. E’ una rappresentazione emozionante, adatta a tutti a partire dai 6 anni, di e con Valentino Dragano pre la produzione di Kosmocomico Teatro.

Le canzoni di Rodari: la scheda

Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Ogni cosa racconta, e può raccontare, segreti. Un maestro che suona canta, insegna, con parole, ukulele, maracas, sonagli, armoniche, flauti e trombette, che le cose di ogni giorno sono spunti preziosi di riflessione e gioco, di didattica e fantasia, di amore per sé e per gli altri. Uno spettacolo concerto per assaporare canzoni ancora piene di forza letteraria e musicale.

Informazioni sulla rassegna in programma fino al 2 agosto 2022

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.15. Per tutti gli spettacoli il biglietto d’ingresso a persona è di 3 € per i minori e di 5 € per gli adulti. Mentre per lo spettacolo di burattini del 2 agosto l’ingresso sarà gratuito.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite una e-mail a circuito@ater.emr.it. Per informazioni: tel 3346748558 (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00). E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.