Massa Finalese e Canaletto, interruzione dell’acqua nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio

MASSA FINALESE – Attraverso una nota stampa, Sorgeaqua, ente gestore della rete idrica anche per il Comune di Finale Emilia, informa che si rende necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice che alimenta l’abitato di Massa Finalese. L’esecuzione di tale intervento – spiega Sorgeaqua – comporterà l’interruzione nell’erogazione dell’acqua potabile per circa quattro ore – salvo imprevisti – e al fine di ridurre al minimo i disagi, l’intervento è stato programmato in orario notturno:

dalle ore 23:00 di lunedì 25/07/22 alle ore 03:00 di martedì 26/07/22

Le zone interessate dall’interruzione sono:

Localita’ Canaletto

Massa Finalese

Restano, pertanto, escluse dall’interruzione idrica altre zone non specificate (Finale Emilia, Reno Finalese, Casumaro, Casoni di Sotto e di Sopra), mentre la zona del Polo industriale sarà soggetta ad un calo di pressione. L’orario di riattivazione del servizio – specifica, però, Sorgeaqua – è indicativo e potrà variare in seguito ad imprevisti tecnici. Alla riapertura dei rubinetti, in alcune utenze, si potrà riscontrare la presenza di aria e/o acqua torbida: questi eventuali disagi scompariranno dopo alcuni minuti di apertura dei rubinetti. Sarà comunque cura di Sorgeaqua limitare l’interruzione al minimo indispensabile.

