Meteo, nel modenese allerta arancione per temperature elevate sabato 23 luglio

Non si attenua il grande caldo degli ultimi giorni: in Emilia-Romagna è stata, infatti, diramata un’allerta arancione per temperature elevate per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; allerta gialla, invece, per le province di Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta è valida dalle 00:00 di domani, sabato 23 luglio 2022 fino alle 00:00 di domenica 24 luglio 2022. Per la giornata di sabato 23 luglio è previsto, infatti, un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori massimi diffusamente di 37/38 gradi nelle zone di bassa collina e pianura, ad eccezione della costa, e punte localmente fino a 39 gradi nelle pianure centrali.

