Mirandola, oltre 120 cittadini hanno usufruito dello Sportello Web del contribuente

MIRANDOLA – Oltre 120 cittadini mirandolesi, scrive in una nota il Comune di Mirandola, ad un mese e mezzo dalla sua attivazione, si sono serviti, per assolvere i loro obblighi tributari, in modo semplice e veloce, dello Sportello Web del contribuente. A questi vanno aggiunti i venti accessi tra studi professionali e CAF per conto di numerosi loro clienti ed infine le oltre 200 persone che sono entrate mediante le loro credenziali SPID, per prendere visione e capire come utilizzarlo al meglio.

“Si tratta di un servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale mirandolese – spiega l’assessore ai Tributi del Comune di Mirandola Roberto Lodi – con l’obiettivo già raggiunto, e sono i numeri a dimostrarlo di semplificare la consultazione e gli adempimenti, accorciando le distanze tra i cittadini ed il Comune. Un ulteriore tassello in materia di trasparenza, poiché i contribuenti usufruendone accedono alle medesime informazioni a cui ha accesso il Comune, provvedendo così ad effettuare eventuali ravvedimenti operosi, in caso di dimenticanze. Con questo ulteriore servizio, il Comune di Mirandola conferma la massima attenzione verso i cittadini, anche nel settore tributi”.

Il Comune di Mirandola, tiene ad evidenziare l’assessore Lodi, è stato il primo Comune dell’Area Nord ad attivarlo sul proprio sito (www.comune.mirandola.mo.it), con un’operatività giornaliera di 24 ore su 24. In questo modo, i cittadini, ma anche gli intermediari fiscali, gli studi professionali e i CAF – come appunto già avvenuto – possono ricevere tutte le informazioni tributarie che li riguardano, organizzate con un criterio cronologico e suddivise per aree tematiche, accedendo con le credenziali del proprio SPID. Diversi infatti i servizi tributari a cui si può accedere una volta entrati nella propria Area riservata attraverso lo Sportello del Contribuente:

consultare la propria posizione immobiliare e i versamenti IMU effettuati;

calcolare le imposte in autoliquidazione partendo dalla propria posizione patrimoniale come risulta nelle banche dati comunali, con possibilità di modificarla;

stampare il modello F24 oppure pagare online le imposte con la carta di credito;

comunicare con l’Ufficio attraverso un servizio di messaggistica.

“L’attivazione della piattaforma – continua l’assessore Lodi – ha contribuito a fare diventare il rapporto fra Comune e contribuente, ancor più diretto, positivo ed efficace. I benefici che ne risultano (per cittadini, imprese, intermediari fiscali, come studi professionali e CAF) sono poi molteplici, grazie alla facilità e all’immediatezza con cui è possibile assolvere gli obblighi tributari, dato l’accesso in ogni momento ai propri dati e con l’opportunità di pagare mediante carta di credito o home banking. L’innovazione, non cancella però i canali tradizionali, che restano operativi, dato il prezioso contributo fornito fino ad oggi dal Servizio tributi in termini di consulenze gratuite per la compilazione delle dichiarazioni e dei modelli di pagamento, specialmente nei casi più complessi”.

