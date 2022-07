Nonantola: maltratta la madre adottiva, 21enne condannato a 2 anni e 5 mesi

NONANTOLA – Un ragazzo di 21 anni, di origine bulgara, è stato condannato a due anni e cinque mesi di carcere per maltrattamenti nei confronti della madre adottiva, che aveva sporto denuncia nei suoi confronti, accusandolo di averla anche aggredita fisicamente per estorcerle del denaro. Adottato all’età di dieci anni da una coppia di Nonantola, il 21enne era stato arrestato due anni fa, a seguito di quanto denunciato dalla madre adottiva: i fatti risalgono al 2019. Non è bastato al 21enne, per evitare la condanna, dirsi pentito e chiedere scusa ai genitori adottivi nel corso dell’ultima udienza. Il giovane si trova ora in comunità.

