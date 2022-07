Patologia epatica: un nuovo software diagnostico donato all’AOU di Modena

MODENA – Da qualche settimana, grazie alla generosa donazione dell’Azienda SICER di Fiorano, la Radiologia del Policlinico di Modena, diretta dal prof. Pietro Torricelli, dispone del sistema Hepatic VCAR (Volume Computer Assisted Reading), prodotto da General Electric. Si tratta di un software di rielaborazione delle immagini TAC, nato per supportare radiologi e clinici nella diagnosi e pianificazione terapeutica della patologia epatica, in particolare di tipo tumorale.

“Questo software – spiega il prof. Pietro Torricelli, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini – consente di ottenere, in modo rapido e perfettamente riproducibile, il volume epatico totale, il volume dei diversi lobi e segmenti di cui il fegato è composto e quello delle eventuali lesioni tumorali in esso presenti. Queste informazioni sono fondamentali sia per la pianificazione nel trapianto di fegato, in particolare nel paziente vivente, sia per calcolare il cosiddetto “tumor burden”, ovvero il volume complessivo della o delle lesioni tumorali presenti nel fegato, elemento che è determinante per la pianificazione della chirurgia resettiva epatica”.

“L’evoluzione tecnologica nel campo della diagnostica per immagini ha fatto negli ultimi anni enormi progressi e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, si è impegnata per stare al passo e garantire il più elevato livello di prestazioni – afferma il direttore sanitario, dottor Ottavio Nicastro – A questo sforzo contribuiscono altri soggetti con alta sensibilità sociale, che la Direzione ringrazia per il sostegno ai progetti e alle attività che migliorano la qualità delle cure rivolte ai cittadini”.

“Questa donazione – spiega il dottor Giuliano Ferrari Amministratore Delegato di Sicer S.p.A. – rientra in un programma di responsabilità sociale che la l’azienda ha adottato in questi anni. I soci e il consiglio di amministrazione hanno promosso queste attività benefiche in particolare a favore del territorio allargando l’ambito di responsabilità aziendale oltre che alle persone che lavorano nel gruppo anche verso la comunità. Ringraziamo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, il prof. Pietro Torricelli e il prof. Fabrizio di Benedetto per questa opportunità che ci auguriamo possa consolidarsi ulteriormente in futuro”.