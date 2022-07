Sagra San Giacomo Roncole, furto di carne e alimenti per un valore di oltre mille euro

SAN GIACOMO RONCOLE – Un furto per un valore complessivo di oltre 1.000 euro tra carne e altri alimenti si è verificato nei giorni scorsi alla sagra in onore della Beata Vergine del Carmelo, a San Giacomo Roncole, frazione del Comune di Mirandola. Come riporta “Il Resto del Carlino”, a rendersi conto del furto, avvenuto probabilmente nella notte tra sabato e domenica, sono stati gli stessi organizzatori della sagra, che hanno notato, oltre alla mancanza dei prodotti rubati, come fosse stata scassinata la maniglia del camion frigo messo a disposizione per la conservazione degli alimenti utilizzati per la sagra da parte del salumificio dei Fratelli Ratti di San Felice.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017