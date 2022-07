San Felice, in distribuzione “Appunti Sanfeliciani” di luglio 2022

SAN FELICE – È in distribuzione il numero 7 di luglio 2022 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero troviamo, tra gli altri articoli, un’intervista a Calogero Alfonso, nuovo primario di Ortopedia dell’ospedale di Mirandola, un ampio resoconto sui campionati nazionali italiani di ciclismo femminile che hanno attraversato tutta la Bassa con arrivo a San Felice, un reportage sulla Rust 2 Dakar, il rally benefico che ha visto coinvolti anche dei sanfeliciani. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017