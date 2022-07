Tre escursionisti in difficoltà salvati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

FANANO – Verso le ore 11 di questa mattina è giunta alla sala operativa 115 la richiesta di aiuto da parte di 3 escursionisti in difficoltà nella zona “Capanna Tassoni” di Fanano. Gli operatori sono riusciti, grazie all’invio della posizione da parte di una delle persone in difficoltà tramite cellulare e hanno dirottato sul posto l’elicottero dei Vigili del Fuoco già in zona per altre ricerche al “Cimoncino”, dove, dalla giornata di ieri risulta disperso un altro escursionista. I tre escursionisti in difficoltà, dopo essere stati ritrovati, sono stati fatti sbarcare al campo sportivo di Fanano e sono stati affidati ai sanitari del 118 per un controllo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017