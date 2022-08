1991: da una possibile opportunità ai 12 posti di lavoro creati, la storia dei fratelli Enea e Valentina Gasperi

MEDOLLA E CAVEZZO – Mettersi in proprio è sempre una sfida, a maggior ragione se questa decisione viene presa da giovani. Lo sanno bene Enea e Valentina Gasperi che, appena ventenni, hanno deciso, col supporto dei genitori Vinicio e Graziella, di rilevare l’allora Teloneria Vincenzi di Cavezzo.

Era il 1991, Enea era dipendente della Vincenzi, mentre la sorella Valentina frequentava l’università. Enea ha già esperienza nel settore, mentre Valentina lascia gli studi per lavorare nella nuova attività. Nasce così “Teloneria Welding”, azienda che si specializza nella realizzazione di teli in Pvc su misura, strutture d’arredo, uso magazzino, dehors e protezioni solari.

“Eravamo molto giovani e con tante cose da imparare – ricorda Valentina -. Enea fin da subito si è occupato della gestione della produzione e dello sviluppo di prodotti nuovi, visto anche il suo spiccato estro tecnico, io invece mi sono adoperata a studiare i materiali e le tecniche di lavorazione specifiche realizzando al contempo di essere predisposta sul versante commerciale e nella cura del rapporto con i clienti e fornitori. Fin dai primi anni la Welding è stata per noi il nostro nuovo mondo, all’azienda abbiamo dedicato tutto il nostro impegno e la nostra passione”.

Sono trascorsi oltre 30 anni e da allora, passo dopo passo, l’azienda è cresciuta, grazie anche ai meriti di tutti i 12 dipendenti. Negli ultimi anni, poi, in azienda hanno iniziato a lavorare anche alcuni dei figli dei soci fondatori, la seconda generazione: Lorenzo, già da due anni, Giovanni e Gaia durante le vacanze estive.

“Le difficoltà, soprattutto all’inizio, non sono mancate – racconta Valentina -, ma siamo riusciti ad affrontarle e superarle, trasformandole in opportunità e cercando di rimanere sempre al passo coi tempi e all’avanguardia in relazione alle richieste del mercato. Anche la gamma dei prodotti offerti si è ampliata continuando però a realizzare con massima cura ogni singola lavorazione, infatti la manualità e l’esperienza hanno per la nostra azienda ancora un’importanza fondamentale. I prodotti che offriamo vanno dai classici teli in pvc su misura per gli usi più diversi per aziende e privati, alle tende da sole e soluzione ombreggianti, pergole ad impacchettamento e bioclimatiche, dehors, gazebo fino anche ai magazzini industriali, coperture di grandi dimensioni. Particolare attenzione dedichiamo, infine, al motorsport per il quale realizziamo motorhome personalizzati. I nostri clienti sono del territorio ma non solo, il web ci ha dato visibilità in tutta Italia ed oltre”.

Anche per Teloneria Welding, il terremoto è stato un evento che ha lasciato un segno. “Dopo essere stati per diversi anni in affitto, nel 2008 abbiamo acquistato la nuova sede di Medolla che si affaccia sulla Statale 12 – ricorda Valentina -. Con la scossa del 29 maggio lo stabile ha riportato gravi danni, ma non ci siamo mai fermati, continuando a lavorare in gazebo allestiti nel piazzale dell’azienda. Ad ottobre 2012 eravamo già rientrati, dopo aver rifatto il tetto nuovo. Con la ricostruzione abbiamo reso la sede più performante in termini di risparmio energetico e di recente abbiamo installato un impianto fotovoltaico che ci rende completamente autonomi, nel rispetto dell’ambiente. Con la pandemia e la guerra in Ucraina, invece, abbiamo dovuto fronteggiare una serie di aumenti dei prezzi dei materiali che ci siamo impegnati a non far ricadere in toto sui clienti”.

Nonostante le avversità appena citate, Teloneria Welding è riuscita ad espandere l’attività, trasformando le sfide in opportunità.

