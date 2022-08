Concordia, violazione della par condicio: archiviato il procedimento contro il sindaco Prandini

CONCORDIA – E’ stato archiviato dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) il procedimento per violazione della par condicio a carico del sindaco di Concordia, Luca Prandini. Il consigliere di opposizione di Concordia Michel Stefani, infatti, aveva presentato una procedura di infrazione contro il sindaco per violazione delle norme “in materia di divieto della comunicazione istituzionale” a causa della pubblicazione, sulla pagina Facebook comunale, di due post che, secondo il consigliere, avrebbero violato la par condicio. In particolare, uno di questi post – datato 1 agosto – ritraeva il sindaco di Concordia Prandini deporre un mazzo di fiori sulla tomba di Carla Gozzi, vittima della strage di Bologna il 2 agosto 1980. Il secondo – pubblicato il 2 agosto – mostrava invece il primo cittadino e il gonfalone di Concordia davanti alla lapide nella sala d’aspetto della stazione bolognese a ricordo delle vittime. Il Corecom ha, però, deciso, pur preservando l’operato del consigliere, di archiviare il caso vista l’avvenuta rimozione dei due post “incriminati” dalla pagina Facebook comunale.

