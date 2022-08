Covid, nel modenese prosegue il calo di nuovi casi e ricoveri quotidiani

Prosegue il trend in diminuzione per tutti gli indicatori pandemici (numero di nuovi casi, percentuale di positività e numero di persone esaminate). Si confermano in calo anche i ricoveri quotidiani. Sono 138 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 22 agosto, negli ospedali modenesi. E’ quanto emerge dal consueto aggiornamento settimanale congiunto di Ausl di Modena, Aou di Modena e ospedale di Sassuolo.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 22 agosto, per la provincia di Modena è di 275.656 (erano 272.038 lo scorso 8 agosto). Al 22 agosto in provincia di Modena sono accertati 2.583 (erano 4.404 l’8 agosto, -41%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 22 agosto sono 138 (erano 172 l’8 agosto, -20%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 77 pazienti covid positivi in AOU, 16 all’Ospedale di Sassuolo e 45 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 22 agosto sono in isolamento 2.445 persone covid positive (erano 4.232 l’8 agosto, -42%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Tasso di incidenza

Settimana dal 15 al 21 agosto 2022. Il tasso settimanale di incidenza è di 215 casi per 100.000 abitanti (-20% rispetto alla settimana precedente). La percentuale con presenza di sintomi alla diagnosi è del 7%.

Vaccinazioni anti-Covid

Al 22 agosto sono state somministrate complessivamente 1.752.494 dosi di vaccino, di cui 599.459 prime dosi, 569.674 seconde dosi, 500.528 dosi addizionali e primi richiami (booster), 82.833 secondi richiami (second booster).

Persone in isolamento domiciliare perché positive al covid per Comune di residenza

22/08/2022 08/08/2022 Comune di residenza/domicilio Positivi in isolamento domiciliare Positivi in isolamento domiciliare Bastiglia 14 32 Bomporto 38 59 Campogalliano 51 52 Camposanto 9 20 Carpi 318 472 Castelfranco E. 89 153 Castelnuovo R. 51 108 Castelvetro 26 48 Cavezzo 21 63 Concordia s/S 37 71 Fanano 13 16 Finale E. 41 89 Fiorano Modenese 46 80 Fiumalbo 13 11 Formigine 100 187 Frassinoro 10 12 Guiglia 12 28 Lama Mocogno 8 22 Maranello 70 91 Marano s/P 22 23 Medolla 22 50 Mirandola 73 144 Modena 577 1090 Montecreto 8 11 Montefiorino 10 12 Montese 15 20 Nonantola 66 108 Novi di Modena 42 87 Palagano 13 10 Pavullo nel Frignano 67 121 Pievepelago 20 18 Polinago 4 13 Prignano s/S 8 14 Ravarino 22 46 Riolunato 4 10 San Cesario s/P 13 40 San Felice s/P 37 90 San Possidonio 16 28 San Prospero 33 66 Sassuolo 138 167 Savignano s/P 13 43 Serramazzoni 44 51 Sestola 1 19 Soliera 47 79 Spilamberto 48 64 Vignola 91 151 Zocca 17 31 Fuori Provincia 7 12 TOTALE 2445 4232

