Danni maltempo, a San Felice apertura straordinaria del centro di raccolta rifiuti

SAN FELICE – Apertura straordinaria per l’isola ecologica – centro di raccolta rifiuti di San Felice sul Panaro di via Leonardo da Vinci 117, oggi, giovedì 18 agosto, dalle 10 alle 17, e venerdì 19 e sabato 20 agosto, dalle 9 alle 17, per consentire ai cittadini lo smaltimento del materiale disseminato dal maltempo che nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, ha colpito San Felice e la Bassa modenese. Nel frattempo, il Comune di San Felice ha aperto il Coc, Centro operativo comunale.

Nel video seguente, i danni causati dal maltempo al polo industriale e al campo volo di San Felice:

