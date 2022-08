Maltempo, danni a San Felice

Il maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio la Bassa ha causato danni in particolare a San Felice sul Panaro.

Un forte e intenso temporale si è abbattuto sulla cittadina, e quello che appare come un downburst ha divelto tegole e abbattuto pali, oltre ad aver scagliato oggetti anche lontano. Si segnalano alcuni alberi sradicati, cartelli volati via, il danneggiamento della capannina vendita frutta che c’era a fianco al consorzio, vicino ai campi del fotovoltaico, che è volata via in strada.

Problemi al traffico in via Canalino per un albero caduto, e nella zona della stazione ferroviaria.

Gravi danni in particolare al campo volo, in zona polo industriale, dove i teli degli hangar sono stati strappati via. Proprio questa zona è la più colpita.

Ecco ad esempio cosa è accaduto nella zona delle piscine:

E nella zona chiesa/nuovo Comune

COMUNE DI SAN PROSPERO

Il maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio la Bassa ha causato danni anche a San Prospero, in particolare ad alberi o arbusti.

In questo momento i volontari della protezione civile stanno intervenendo a Staggia dove è caduto un albero.

