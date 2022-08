Maltempo, danni a San Felice, Cavezzo, Soliera, Finale Emilia, Mirandola e San Prospero: 70 interventi dei Vigili del Fuoco

SAN FELICE, CAVEZZO, SOLIERA, FINALE EMILIA, MIRANDOLA, SAN PROSPERO – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa dei danni provocati dal maltempo che, nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, si è abbattuto sulla fascia nord della provincia, in particolar modo sulla Bassa modenese. Particolarmente colpita la zona di San Felice Sul Panaro, con gli hangar dell’aeroporto abbattuti dalle folate di vento. Sempre a San Felice, divelto il tetto di una palazzina in via Lavacchi con 11 famiglie evacuate in via precauzionale. Allagamenti, recinzioni e alberi caduti, segnali stradali divelti sono le principali criticità rilevate dalle prime ricognizioni. Una settantina, in totale, gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco con sette squadre dispiegate sul territorio, fino alle 2 di notte, quando la situazione è lentamente tornata alla normalità. Si prevede, però, che in mattinata giungano altre chiamate.

Se il territorio di San Felice è stato quello più colpito dal maltempo che si è abbattuto sulla Bassa modenese, anche in altri comuni si sono registrati danni:

Nel territorio mirandolese, a San Martino Spino, come riporta la Polizia Locale di Mirandola, l’abbondante pioggia ha allagato via Menafoglio, nel tratto compreso tra via Valli e la chiesa, costringendo la protezione civile della Croce Blu di Mirandola ad intervenire con una pompa per ripristinare la viabilità

A Finale Emilia, informa il Comune, è stato chiuso temporaneamente nella serata di ieri e poi regolarmente riaperto un tratto di strada provinciale che da Massa Finalese porta a Mirandola (da via Vettora all’incrocio con Pavignane), tratto in cui si è anche spezzato un palo telefonico con possibili conseguenze sul funzionamento delle linee telefoniche.

A Cavezzo, invece, il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile è intervenuto con due squadre sul territorio per ripristinare la viabilità in via Concordia, interrotta per la caduta di due alberi e ha compiuto interventi in varie zone di Cavezzo per fare defluire l‘acqua piovana.

A San Prospero, il maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio la Bassa ha causato danni in particolare ad alberi o arbusti. I volontari della protezione civile sono intervenuti a Staggia dove è caduto un albero.

A Soliera, lungo la Carpi-Ravarino, nei pressi dell’incrocio con la Soliera-Cavezzo, è caduto un albero, prontamente rimosso senza alcun danno per persone o cose.

