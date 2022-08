“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

Storie di un veterinario all’ombra della presolana di Gianluca Romelli, edito da Silele Edizioni. Un divertente e a tratti emozionante libro di racconti ispirati ad episodi legati alla vita professionale di un veterinario nelle valli orientali delle Orobie.

Il finale che non doveva essere scritto di Isabella Piccinini, edito da Terra Marique

Un libro giallo che fa parte di una collana di racconti thriller ambientati lungo la Via Emilia, una delle vie più antiche d’Italia. Una bella ambientazione, personaggi ben descritti, una storia stimolante. Da emiliana posso dire che è stato bello leggere dei nostri luoghi.

Il magico potere del riordino di Marie Kondo, edito da Vallardi. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita: un modo diverso di guardare al disordine. Un testo che innesca una originale dinamica terapeutica perché di solito l’essenziale è invisibile agli occhi.

Rifiorire di Alice Vincent, edito da Harper Collins Italia

Un po’ romanzo autobiografico e un po’ prontuario di botanica, il libro esplora il potente e gioioso legame dell’autrice con terra e semi. Alice, londinese, cura una nota rubrica settimanale di giardinaggio su una rivista britannica.

L’uomo delle parole incrociate di Giorgio Spreafico, edito da Teka

Dagli enigmi ai cruciverba: l’inventore delle parole crociate è o fu? un italiano, Giuseppe Airoldi, impiegato comunale. In un sorprendente viaggio nel passato, scopriamo una Lecco inedita, segnavia di giochi enigmistici sfidanti e divertenti ancor oggi. Adatto a tutti e naturalmente raccomandato agli appassionati di enigmistica.

Speciale Bimbi

Io e Te, Tu e Io di Miguel Tanco, edito da Emme Edizioni

Un tenerissimo albo illustrato in cui l’io narrante è il bambino che dona e insegna al papà.

Padre e figlio camminano insieme, chiacchierano in mezzo al traffico della città, giocano e soprattutto crescono fianco a fianco. Perché in fondo sono i bambini ad insegnarci a crescere, no?

