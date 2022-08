Eccidio di piazza dei Martiri: a Carpi commemorazione per il 78° anniversario

CARPI, MIRANDOLA – Oggi, martedì 16 agosto 2022, ricorre il 78° anniversario dell’eccidio fascista avvenuto davanti al Palazzo dei Pio, quando, nel 1944, 16 civili inermi furono fucilati per rappresaglia dai repubblichini: in mattinata, come ogni anno, la città ha ricordato quei martiri, ai quali dopo la Liberazione fu intitolata la piazza. Autorità e familiari si sono ritrovati davanti al Monumento ai Caduti, dove è avvenuta la deposizione di una corona; in seguito, gli interventi ufficiali. L’appuntamento in piazza dei Martiri è stato preceduto dalla deposizione di una corona al cippo dei caduti di via Guastalla. Alla commemorazione per l’eccidio di piazza dei Martiri hanno preso parte anche la Polizia Locale di Mirandola e l’Amministrazione comunale di Mirandola, rappresentata dall’assessora Antonella Canossa. Fra le vittime, infatti, ci fu anche il cittadino mirandolese Remo Brunatti.

