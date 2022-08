San Felice, il maltempo colpisce anche le piscine: ingenti danni

SAN FELICE – Tra i tanti danni che il temporale e il downburst che nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, si sono abbattuti sulla Bassa modenese e, in particolare, su San Felice, da segnalare anche quelli alle piscine di San Felice. Numerosi danni alla struttura, ma il personale è già al lavoro per mettere in sicurezza l’impianto e garantire la riapertura già per la giornata di domani:

“Abbiamo avuto ingenti danni alla struttura – spiega, infatti, il responsabile delle piscine Agua Center, Giovanni Campoli – Si sono rotti i cancelli di accesso per le uscite di emergenza e sono cadute le recinzioni che delimitano il parco, a causa del fatto che per la forza del vento i pali che le sorreggevano si sono piegati su loro stessi. Poi, sempre a causa del vento, i lettini e altro materiale sono volati ovunque, anche nell’acqua e nel parco. Si è poi rotta anche la copertura della torre faro che illumina la piscina, e si è sollevato uno dei lati della copertura della piscina. Fortunatamente, però, quando si sono verificati i danni la piscina era già chiusa, quindi non c’erano utenti all’interno dell’impianto durante il temporale. Abbiamo già parlato anche col Comune: stamattina c’è stato un primo sopralluogo per prendere visione dei danni Noi dipendenti, invece, eravamo ancora sul posto: ringrazio tutti i ragazzi che si sono prestati tempestivamente ad aiutarci a riordinare l’impianto. Oggi stiamo cercando di fare il possibile per mettere in sicurezza l’impianto: l’obiettivo è quello di riaprire già da domani, venerdì 19 agosto”.

Di seguito, alcune immagini dei danni alle piscine di San Felice:

